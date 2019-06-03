ЖК «Москва» в Сочи сбрасывал фекальные стоки в ливневую канализацию

МУП Сочи «Водоканал» отключил от водоснабжения жилой комплекс «Москва»». Это решение связано с обнаружением сброса хозяйственно-фекальных стоков от многоквартирного дома по улице Депутатской прямо в коллектор ливневой канализации.

На предприятии сообщили, что жилой комплекс на более чем 600 квартир не введен в эксплуатацию. Он был подключен к водопроводу на период строительства. Застройщик имеет техусловия на присоединение ЖК к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения, но не выполнил их. Подводящие коммуникации в ЖК «Москва» находятся в плохом состоянии.

В то же время, по информации сочинского водоканала, в жилом комплексе заселены несколько десятков квартир, и люди там пользуются водой и канализацией, которая выводится в магистральный ливневой коллектор, предназначенный для отвода грунтовой и дождевой воды. Сообщается также, что содержимое ливневой канализации, куда осуществлялись фекальные стоки, попадает напрямую в реки и в море.

Василий Хитрых