В Челябинской области суд рассмотрит дело о махинациях с землей на Увильдах

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех бывших чиновников, обвиняемых в мошенничестве с землей на берегу озера Увильды. Материалы направлены в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По версии следствия, в 2009 году директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Илья Пруцких вместе с замглавы Челябинска Александром Уфимцевым, при пособничестве начальника управления культуры города Дмитрия Назарова и директора МУК «Спартак» Андрея Григорьева, приобрели право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне памятника природы – озера Увильды. Земля оформлялась под организацию детского лагеря, однако по факту здесь были построены коттеджи и зарегистрировано право пользования землей. Причиненный ущерб превысил 2,1 млн руб. По искам прокурора возведенные капитальные объекты признаны судом самовольными постройками и подлежат сносу.

Уголовное дело в отношении Александра Уфимцева выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.