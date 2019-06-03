«Транснефть-Прикамье» выплатит 1 млн рублей за ущерб от прорыва трубопровода в Татарстане

Татарская природоохранная прокуратура обязала АО «Транснефть-Прикамье» выплатить 650 тыс. руб. за причиненный экологии ущерб и 340 тыс. руб. за порчу земель и нарушение режима особо охраняемой природной территории в Пестречинском районе Татарстана в результате разлива нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Инцидент произошел в марте этого года недалеко от деревни Чита — из-за прорыва трубопровода «Транснефть-Прикамье» нефтепродукты разлились на площади 0,07 га. В результате пострадали земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах государственного природного охотничьего заказника регионального значения «Мешинский».

Отходы уже утилизированы. Также по требованию прокуратуры компания рекультивирует загрязненную почву.

“Ъ-Казань”