Управляющий ФК «Кубань» требует вернуть в конкурсную массу должника две иномарки

Конкурсный управляющий НАО «ФК “Кубань”» Евгений Слушкин подал заявления в арбитражный суд Краснодарского края о признании недействительными сделок о продаже двух автомобилей футбольного клуба. Он требует вернуть Audi в конкурсную массу должника.

В частности, речь идет об автомобилях Audi A1 и Audi A4 2011 годов выпуска проданных частным лицам в июле и августе 2016 года. Соответствующая информация размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

“Ъ-Кубань” уже сообщал, что господин Слушкин в середине мая подал в краевой арбитраж иск о признании недействительными сделок по продаже шести иномарок клуба некому Сергею Малевичу из Анапы. Целью данного иска является возврат в конкурсную массу должника двух Audi A1 2011 года выпуска, двух Audi A3 2010 и 2011 года выпуска, Audi A6 2011 года выпуска и Ford Mondeo 2006 года выпуска.

Согласно решению арбитражного суда Краснодарского края от 17 декабря 2018 года НАО «Футбольный клуб “Кубань”» был признан банкротом. Сумма требований кредиторов к обществу оценивается в несколько миллиардов рублей.

Дмитрий Михеенко