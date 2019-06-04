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Фото: Getty Images

Счастливое число

Семь мужских парфюмов для лета

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Хорошие новости: мужские ароматы сейчас совсем не похожи один на другой. Производители постарались и к привычным акватическим свежим нотам стали добавлять необычные ольфакторные сочетания. Какие именно — в обзоре «Коммерсантъ Стиль».


Ирина Кириенко


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Приложения

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