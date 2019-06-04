Счастливое число

Boss Hugo Boss Парфюмерная вода Boss bottle Infinite авторства Анник Менардо создана по технологии, позволяющей средним и верхним нотам держаться на коже дольше обычного. В составе аромата – мандарин, яблоко, корица, шалфей, сандал, розмарин и пачули.

Guerlain Главная нота аромата L’Homme Ideal Cool – миндаль. В четвертой версии, созданной по традиции парфюмерами Тьерри Вассером и Дельфин Джелк, обрамлена цитрусовыми, анисом и бобами тонка.

Loewe Туалетная вода Loewe 7 Plata была создана парфюмером Эмилио Валеросом и посвящена цифре 7: семь ценностей героя, семь нот в составе. Мандарин, мята, индицский имбирь, амбра, мускус и красный перец помещены в зеркальный моноблок работы немецкого фотографа Карла Блоссфельда.

Lancome Новая парфюмерная вода линии высокой парфюмерии Maison Lancome Patchouli Aromatique была создана Жюльет Карагезоглу. Она смешала пачули с корицей, нотами ветивера, бобов тонка, шалфеем и бергамотом.

L’Artisan Parfumeur Туалетная вода Bana Banana – творение Селин Эллена, переосмысление первого аромата марки. В композицию вошли ноты перца, амбры, цветков жасмина, листев фиалки, ириса и мускатного ореха.

Azzaro Solarissimo Ароматы коллекции 2016 года: каждый из них посвящен одному из средиземноморских островов и определенному времени дня. Levanzo, созданный парфюмером Кристофом Рейно, отражает рассвет (ноты лимона, зелени, кедра и пачулей). Marettimo от парфюмера Квентина Биша – это середина дня (ноты цитрона, мяты, ветивера, ладанника и кедра). Favignana от Филиппа Романо – это засахаренный лимон, темный ром, пачули и китайский кедр, воплощающие закат.