Оренбуржье улучшило позицию в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ

Оренбургская область заняла 25 место в рейтинге социально-экономического развития регионов по итогам минувшего года. Об этом сообщает региональное правительство.

В 2017 году в аналогичном рейтинге область заняла 29 место. Рейтинг социально-экономического развития регионов составило агентство «РИА Рейтинг».

Ситуация в Оренбужье оценивалась по таким параметрам, как масштаб и эффективность экономики, а также по результатам работы в бюджетной и социальной сферах.

На основании анализа региону присваивались баллы. Их подсчет проводился в три этапа. На первом из них определялся балл региона (от одного до ста) по каждому показателю. На втором этапе баллы подсчитывались с учетом группы факторов (среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей). На третьем этапе вычислялся интегральный рейтинговый балл.

Георгий Портнов