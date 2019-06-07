«У субъектов МСП появился новый рынок сбыта своей продукции»

С 2018 года реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман рассказал “Ъ”, что удалось сделать для субъектов МСП в первый год после запуска национального проекта и как государство будет помогать им в дальнейшем.

— С 2018 года государство поддерживает МСП в рамках национального проекта, целью которого является рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек к 2024 году. Давайте поговорим о том, что удалось сделать за первый год. Как сейчас выглядит, например, ситуация в закупках?

— Давайте тогда с закупок и начнем. В 2015 году объем этого рынка составлял 64,7 млрд руб. По итогам 2018 года мы можем уже говорить о совершенной иной сумме — 3,2 трлн руб. При этом номенклатура увеличилась с 8,4 тыс. позиций в 2015 году до 362 тыс. позиций в 2018 году, а к 2019 году достигнет 380 тыс. позиций. Вторая цифра не менее важная, потому что 67% данного объема — это продукция производственного назначения, а внутри 12% занимает инновационная высокотехнологичная продукция, практически вся не уступающая по своим качественным характеристикам, а иногда и превосходящая зарубежные аналоги.

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Вот, например, компания из Пермского края Promobot, которая производит сервисную робототехнику. Роботы не новость на сборочных производствах, в отличие от сервисного сектора, где пока требуется присутствие человека. То есть сервисные роботы — это искусственный интеллект в самом его таком концентрированном виде. Компания уже поставляет их в 33 страны мира. В России они работают со Сбербанком, с МФЦ Пермского края, музеями и др.— там, где предоставляются услуги.

Для того чтобы упростить взаимодействие заказчиков и поставщиков, мы в рамках нацпроекта создали реестр производственных субъектов МСП—потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. Он содержит сведения о производственных компаниях и на сегодняшний день включает 12,1 тыс. компаний. К 2024 году их количество должно составить не менее 60 тыс. единиц.

Президент поставил задачу достичь объема закупок у МСП в 5 трлн руб. Мы понимаем, как это делать. А именно будем продолжать стыковку крупнейших заказчиков, а их сейчас 1516 под нашим мониторингом, с субъектами МСП в рамках проводимых стратегических сессий. Будем расширять программы партнерства. Эти программы подразумевают еще и возможность выращивания поставщиков. Это крайне важно. Однако для того, чтобы такие программы были успешными, требуется обсуждение изменений в действующее законодательство.

— Какие изменения произошли в качестве закупочной деятельности?

— Для анализа качества закупок мы продолжаем работать с отобранной на конкурсе международной группой «Интерфакс», в частности ее подразделением «СПАРК-Маркетинг», и отслеживаем три главных параметра.

Первое — это ценовые характеристики. Мы видим, что работа с субъектами МСП в рамках ФЗ-223 дает ценовую экономию более 11%, что в два раза превышает данный показатель в рамках общей практики по ФЗ-223 (5,3%). Второй момент, очень важный,— это количество закупок внеконкурентных, где единственный поставщик. Таких закупок у субъектов МСП почти на 26% меньше. Наконец, третий параметр, очень важный,— это уровень конкуренции. Он, конечно, корреспондируется у нас с закупками у единственного поставщика, но он на 10% выше. Мы надеемся на определенные успехи в этой области и в дальнейшем.

Очень важный момент — это декомпозиция, то есть уменьшение среднего чека, которое означает расширение количества вовлекаемых субъектов МСП. В 2016–2018 годах была очевидна тенденция к снижению средней цены договоров с субъектами МСП — с 13,85 млн руб. в 2016 году до 8,12 млн руб. в 2018 году. При этом наблюдались рост доли микро- и малых предприятий в общем объеме закупок (с 72% до 81%) и снижение доли крупных договоров при закупках у субъектов МСП. Но здесь должен быть найден баланс, чтобы крупнейшие заказчики не дробили свои заказы искусственно ради исполнения показателей.

— На какую поддержку сегодня могут рассчитывать высокотехнологичные быстрорастущие компании и стартапы?

— Нацпроектом предусмотрено ежегодное оказание консолидированной поддержки не менее 100 таким компаниям.

Корпорацией совместно с Минэкономразвития России, негосударственным институтом развития «Иннопрактика», РФПИ, РЭЦом, Фондом содействия инновациям, МСП Банком и крупнейшими заказчиками реализуется механизм оказания консолидированной поддержки субъектов МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе реализующих проекты в сфере импортозамещения или производящих экспортную продукцию. В настоящее время такая поддержка уже оказана 25 компаниям-стартапам и «газелям». В процессе реализации — поддержка 27 проектов первой очереди, для 96 проектов разрабатываются индивидуальные карты развития.

В программу поддержки входит, к примеру, финансирование проектов при участии Корпорации, МСП Банка, РГО, региональных лизинговых компаний, институтов развития, доступ к закупкам крупнейших заказчиков, а также имущественная, консультативная, правовая и иная поддержка. Для получения такой поддержки компания должна работать не менее трех лет, иметь среднегодовой темп роста выручки за последние три года не менее 20% и вид деятельности, соответствующий приоритетным отраслям. Мы проанализировали международный опыт и дали такое определение «газелям». Более того, по каждому из проектов у нас проводится независимая экспертиза, это очень важно.

Что касается стартапов, то для таких компаний действует специальный продукт, позволяющий получить гарантию в объеме до 70% суммы кредита. При этом при реализации проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение и т. д.) возможно обеспечение до 100% обязательств при сумме гарантии не более 50 млн руб. Объем гарантийной поддержки по данному направлению в настоящее время составил 5,2 млрд руб., это позволило компаниям-стартапам привлечь 9,7 млрд руб. кредитных средств.

По «газелям» на самом деле ситуация обстоит легче, чем по стартапам. Почему? Потому что «газели» растут по 20% в год в течение последних трех лет и являются крайне привлекательными заемщиками. А со стартапами сложнее. Их банки кредитуют неохотно, и даже при нашей поддержке мы сумели в прошлом году достичь цифры гарантийной поддержки 3,2 млрд руб. Запланированный объем гарантий на 2019 год — не менее 3,4 млрд руб.

Мы понимаем недостаточность этого, но это вопрос к системе. Сюда же, в эту систему, входит оценка интеллектуальной собственности. Минэкономразвития совместно с нами и Федеральной службой по интеллектуальной собственности создало продукт, который включает в себя интеллектуальную собственность, твердый залог и оценку денежного потока. Естественно, твердый залог и денежный поток будут банками дисконтироваться, мы это понимаем. И тут очень важна правильная оценка интеллектуальной собственности.

— Что сейчас происходит с финансовой поддержкой малого бизнеса?

— Если говорить о том, что было сделано за трехлетний период, то консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС в целом составил 780 млрд руб., причем процентная ставка все время была на 2–3 процентных пункта ниже, нежели рыночная. При этом мы занимали те ниши, о которых говорили ранее: высокотехнологичная продукция, продукция с высокой добавленной стоимостью, стартапы. И тут надо находить какой-то баланс, потому что банки тоже можно понять: у них есть совершенно четкий показатель по объему прибыли, у них есть акционеры. Если говорить о планах по кредитованию на этот год, то совместно с Минэкономразвития у нас крайне амбициозные задачи — выдать субъектам МСП на развитие 1,120 трлн руб. Из них 1 трлн руб. должен быть выдан в рамках нацпроекта по программе Минэкономразвития, в которой мы участвуем как бэк-офис. Параллельно мы работаем с ЦБ в рамках программы стимулирования со ставками 9,6% и 10,6%. На сегодняшний день по этой программе более 2 тыс. предпринимателей получили 188 млрд льготных кредитов и смогли расширить свое дело или начать новые бизнес-проекты. Надеемся, что лимиты по ней не будут сокращены. Таким образом, открываются два параллельных канала финансирования, и есть определенная уверенность, что мы на исходные цифры к концу года выйдем. До 2024 года льготных кредитов должно быть выдано на 10 трлн руб.

Субъекты МСП, которые принимают участие в закупках, а тем более выигрывают торги, приходят в банки, в корпорацию за кредитами и гарантийной поддержкой. Поэтому критически важно, чтобы в данном случае спрос, который раскачан на определенном уровне, совпал с финансовой, технологической и управленческой частью предложения. И амбициозность этой программы представляется совершенно обоснованной.

— Насколько востребованы предпринимателями существующие нишевые кредитные продукты, например льготные кредиты для владельцев бизнеса из Дальневосточного федерального округа, женщин-предпринимателей и др.?

— Давайте остановимся на Дальневосточном федеральном округе чуть поподробнее. По ДФО предпринимателям оказывается комплексная поддержка, которая включает в себя как акселерирование процесса закупок, так и льготное кредитование. По участию в закупках мы видим прирост по первым двум годам около 52%, по итогам 2018 года достигнуто более 100 млрд. По льготному кредитованию аналогичная ситуация. Общий объем финансовой поддержки субъектов МСП в ДФО по итогам 2018 года составил более 40 млрд руб. Отдельно отмечу, что, хотя в перспективе мы закладываем меньшие темпы прироста, поскольку ушел эффект базы, мы уже видим сдвиг в качестве предоставляемых нам проектов. Изначально среди поданных заявок 83% не соответствовали стандартам, а теперь таких нет совсем. Вот это очень важно, и необходимо отметить работу руководителей субъектов Российской Федерации в ДФО: и полпредства, и министерств соответствующих, потому что они занимаются этим самым плотным образом.

Создана и региональная лизинговая компания (РЛК), которая локализована в Республике Саха (Якутия). Очень важно подчеркнуть, что у РЛК, которые работают под эгидой Корпорации, есть четкое правило: никаких межрегиональных барьеров. Это означает, что любой предприниматель из любого региона России может получить право на предмет лизинга в любой из четырех наших действующих РЛК (на сегодняшний день РЛК созданы в Республике Татарстан, Ярославской области, Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия).— “Ъ”). Ставка по лизингу российского оборудования составляет на сегодняшний день 6%, по импортному оборудованию — 8%. Ну а рыночные ставки известны: они находятся в пределах 18–20%.

Что касается моногородов, то отмечу, что в каждом из 319 моногородов РФ в 2018 году нами был оказан хотя бы один вид поддержки субъектам МСП. Это были либо информационно-маркетинговая поддержка, либо доступ к закупкам (составили более 30 млрд), либо льготная финансовая поддержка, составившая 16 697,3 млн руб. Также Корпорация совместно с МСП Банком и другими банками реализует специальные программы, которые касаются женского предпринимательства и людей старшего возраста. Прямая кредитная поддержка женщин-предпринимателей в 2018 году составила 12,9 млрд руб., что в 18 раз больше запланированной величины в 0,7 млрд руб.

— Расскажите о работе по созданию системы поддержки сельхозкооперативов. Что она собой представляет? Сколько сельхозпредприятий уже получили такую поддержку?

— Напомню, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации в 2018 году Корпорацией МСП совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, Россельхозбанком, компанией «Росагролизинг» и Сбербанком был разработан комплекс мер поддержки («коробочный продукт») для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров — членов таких кооперативов. Он состоит из специализированных кредитных, гарантийных и лизинговых продуктов, субсидий Минсельхоза и регионов. В настоящее время «коробочный продукт» реализуется в 80 регионах. В рамках «коробочного продукта» финансовая поддержка, предоставленная сельскохозяйственным кооперативам, за 2018–2019 годы составила 22 млрд руб. В 76 регионах созданы центры компетенций, которые должны информацию об этом «коробочном продукте» довести до конечного потребителя. До кого именно? До тех личных подсобных хозяйств, которые производят товарную продукцию. То есть продукцию не только для личного потребления, а продукцию для сбыта. Таких личных подсобных хозяйств в Российской Федерации сегодня 2,4 млн. Это огромный потенциал.

Совместно с Минсельхозом мы доработали «коробочный продукт», а также положение о центрах компетенции, где предусмотрели пусть небольшую, но обязательную составляющую в уставном капитале центра компетенций или участие в центрах компетенций субъекта Российской Федерации. Это всегда повышает ответственность, когда идет софинансирование.

Чем кооператив лучше, чем просто отдельно взятое личное подсобное или фермерское хозяйство? Два момента важны. Первый — это доступ к финансированию. Второй очень важный момент — это сбыт. Кооператив может создать себе собственную сеть для сбыта, а также ему проще получить доступ на полки крупных федеральных сетей.

У Корпорации сегодня есть соглашение с X5 Retail Group, в рамках этого сотрудничества мы осуществляем поиск сельхозпроизводителей—потенциальных поставщиков для данной сети. В 2018 году мы запустили онлайн-сервисы по мерам поддержки сельхозкооперации, помогающие с использованием Бизнес-навигатора МСП расширить сбыт продукции через действующие несетевые розничные магазины либо через создание собственного магазина или сети магазинов. Также для расширения своего сбыта можно воспользоваться информацией о закупках крупнейших заказчиков. Использование онлайн-каталога ruferma.ru позволяет сельхозкооперативам получить дополнительные возможности реализации своей продукции, в том числе на сельскохозяйственных ярмарках.

Благодаря совместной работе менее чем за полтора года в стране было создано около 1 тыс. новых сельхозкооперативов. Для сравнения: до запуска программы общее число кооперативов по стране не превышало 5,8 тыс., это очень мало. У нас по сельхозкооперации большие резервы, и совместно с Минсельхозом мы их реализуем.

— Как строится работа с иностранным бизнесом?

— Важно отметить, что при участии Минэкономразвития, Корпорации и ТПП РФ приняты поправки к федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которыми снято законодательное ограничение по доле участия иностранных юридических лиц в уставном капитале субъектов МСП, ранее составлявшей 49%. В связи с этим мы ожидаем притока иностранного капитала в российский сегмент МСП.

Приведу примеры проектов с иностранными компаниями. При поддержке Корпорации открыты две кредитные линии на сумму 414 млн руб. компании «Фрагария», реализующей импортозамещающий проект по выращиванию садовой земляники и производству замороженной продукции, в том числе для компании Danone (Франция). Также мы оказали финансовую поддержку компании «Магистральинвестбор», что позволило ей получить кредит на сумму 52 млн руб. сроком на семь лет по ставке 10,1% годовых на реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по переработке битого стекла в Московской области для организации поставок ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус».

В настоящее время Корпорация взаимодействует более чем с 20 компаниями с иностранным участием, из которых с 10 компаниями подписаны соответствующие «дорожные карты», а также в рамках «дорожной карты» с ДЖЕТРО осуществляется работа по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок восьми японских компаний, локализовавших свое производство в России.

— Как будет развиваться один из наиболее известных проектов Корпорации — Портал Бизнес-навигатора МСП?

— По данным на май 2019 года, общее число посетителей Портала Бизнес-навигатора МСП составило около 4,5 млн человек, количество зарегистрированных на портале пользователей превысило 1,7 млн человек, из них почти 1,3 млн являются уникальными субъектами МСП. Сервисами портала к настоящему моменту активно пользуются более 1 млн предпринимателей. К 2024 году число пользователей портала составит не менее 4,2 млн. При этом планируется, что не менее 2 млн субъектов МСП по итогам 2024 года увеличат доход и (или) количество занятых. По результатам 2018 года эта цифра составила более 482 тыс. субъектов МСП.

Сейчас Бизнес-навигатор касается исключительно сервисного сектора экономики. В рамках национального проекта предусмотрена интеграция этого портала с ГИСП — это у нас информационная система промышленности. Таким образом, он станет промышленно-сервисным ресурсом. В результате будет разработан функционал расчета доступных рыночных ниш и примерных бизнес-планов для производственных видов бизнеса, включающих 40 производственных видов бизнеса, 55 типовых форматов предприятий, охватывающих производство 84 видов промышленной продукции химической, медицинской промышленности, металлургии, машиностроения, лесопромышленного комплекса, промышленности строительных материалов, радиоэлектроники и переработки отходов. Также системы смогут обмениваться данными в части мер поддержки, техно- и промышленных парков.

— Предприниматели жалуются на избыточный контроль, и все меры, которые мы с вами обсуждали выше, могут разбиться об эту проблему. Это тормозит предпринимательскую инициативу и отбивает желание создавать новые компании или диверсифицировать свой бизнес. Как Корпорация может помочь?

— По поручению президента Российской Федерации мы сейчас работаем совместно с Генеральной прокуратурой, Минэкономразвития, Минкомсвязью с привлечением общественных деловых объединений предпринимателей над созданием механизма обратной связи для предпринимателей по проводящимся в их отношении проверкам. Предприниматели смогут инициативно в онлайн-режиме давать нам информацию, не только жалобу, чтобы сопоставлять ее с информацией, содержащейся в Едином реестре проверок. Мы создаем так называемый зеркальный реестр. Информация касается предмета проведения проверки, оснований, соблюдения срока уведомления, влияния на хозяйственную деятельность организации, ее контрагентов. Потом она анализируется в обобщенном виде, может и, скорее всего, приведет к изменению самого реестра проверок, порядка проведения проверок и так далее. Еще раз хочу подчеркнуть — это не реестр жалоб совсем. Это более широкий информационный ресурс, который будет давать возможность понимать, что происходит в этой сфере.

Второй очень важный здесь момент. Обратная связь работает в абсолютной корреспонденции с «регуляторной гильотиной», которая будет. Таким образом, получаются две составляющие: одна составляющая — это сокращение оснований для проверки и предметов проверки, которое делает «регуляторная гильотина». Вторая — это стимулирование предпринимательской инициативы давать обратную связь о том, как проходят проверки и что здесь надо совершенствовать.

Интервью взяла Анастасия Мануйлова