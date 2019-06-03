Башни «Сити» разобрали под офисы

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает о компаниях, которые снимают помещение в «Москве-Сити».

Кто сегодня в башне? Кто столичных в небоскребах живет и работает? Оказывается, банки, нефтегазовые компании и госсектор буквально захватили офисы в деловом квартале. Согласно данным международной консалтинговой компании Knight Frank, структура арендаторов в «Сити» стала более диверсифицированной за последние три года.

Благодаря ряду крупных сделок, доля государственных организаций здесь выросла с 9% до 21% от общего объема предложения. Суммарно их доля достигает почти 50% от общего объема занимаемых площадей в кластере. Также нарастили свое присутствие компании, представляющие нефтегазовый сектор — до 20%. В тоже время банковский и финансовый секторы сократили свое присутствие с 33% до 21% в связи с перераспределением долей предложения.

По сравнению с 2016 годом стоит отметить сокращение до 8% доли компаний, предлагающих различные услуги — юридические и консалтинговые. А еще за это время в квартале небоскребов стал активен новый сегмент арендаторов — коворкинги, который пусть и занимает пока небольшую долю в общей структуре арендаторов, всего 2%, но активно развивается.

Интересно, что состав арендаторов большинства башен достаточно диверсифицирован. Но в отдельных объектах можно отметить преобладание одного-двух типов арендаторов. Банкиры и финансисты чаще выбирают одну башню, государственные организации другую. Аналитики утверждают, что доминирование российских компаний в структуре арендаторов отражает тренды развития экономики под действием санкций. Именно у государственных корпораций, банков и финансовых структур есть возможности и потребность в представительских офисах. Если же говорить о перспективе, то, вероятно, в ближайшие три года ситуация на рынке кардинально не изменится. Если, конечно, не произойдет серьезная смена политического и экономического положений.