«Королевскому супу приписывали разные чудесные свойства»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает, с какм размахом угощал гостей Людовик XIV, и какая трагическая история связана с супом.

В мир кулинарных страстей отправляемся сегодня, ко французскому двору времен короля Людовика XIV, «короля-солнце». Особой популярностью пользовался тогда суп из угрей а-ля рен — королевский суп, которому приписывали разные чудесные свойства, в том числе и завидную мужскую силу в делах амурных.

В это время придворная кухня Франции достигла небывалого расцвета, а обеды были настолько обильными, что граничили с обжорством. Так, в 1656 году Людовик дал банкет для высшей знати. Меню включало 32 салата, 10 разных супов, 16 горячих закусок, 14 видов паштета, 12 рыбных и 16 мясных блюд, 12 видов пирогов с дичью и 24 торта. Повара работали круглые сутки. Я бы хотел пожить в те времена и отведать, например, телятины а-ля Марешаль, лосося из Луары под зеленым соусом, и, конечно, того самого легендарного супа королей а-ля рен.

Говорят, знаменитый дворецкий повар, самый искусный организатор придворных праздников того времени — легендарный Франсуа Ватель, служивший и у министра финансов Фуке и потом у принца Конде, покончил с собой из-за этого супа. Может быть, и не совсем так, но в апреле 1671 года он руководил королевским приемом на 3 тыс. человек в замке Шантийи. Когда узнал, что из-за шторма на банкет не привезли заказанную рыбу и, в частности, угрей для королевского супа, бросился на шпагу. Ирония судьбы, заключалась в том, что и угрей, и другую рыбу все-таки доставили. Но было поздно — великий волшебник застольных феерий был уже мертв. Говорят, потом принц Конде еще долгое время видел в саду его призрак в черной одежде. Вот вам и высокая кухня. Хотя суп а-ля рен на самом деле — кулинарное чудо для любого стола.