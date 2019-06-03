Депутат Госдумы затребовал информацию о концессии по кинотеатру «Аврора»

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Николай Осадчий направил официальные письма на имя главы Краснодара Евгения Первышова, в которых затребовал информацию о деталях концессионного соглашения между мэрией кубанской столицы и компанией «Инвестстрой» по реконструкции кинотеатра «Аврора», а также информацию о причинах решения по ликвидации контактной сети троллейбусов с улицы Красной.

В частности, господин Осадчий требует предоставить ему копию концессионного соглашения по «Авроре» со всеми возможными приложениями к документу, раскрыть информацию об оценочной стоимости восстановления объекта, а также информацию об оценочной стоимости земельного участка под «Авророй». В части вопроса с ликвидацией троллейбусной линии с улицы Красной, народный избранник требует от главы города предоставить ему информацию о том, проводились ли публичные слушания и консультации с жителями города по этому вопросу, техническое обоснование ликвидации троллейбусных линий, включая финансовые расчеты, информацию о сравнительной стоимости электробусов и обычных троллейбусов, информацию о количестве и сроках введения в эксплуатацию электробусов, а также информацию о том, из каких источников будет финансироваться закупка дополнительных автобусов для перевозки жителей.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, власти Краснодара планируют ликвидировать контактную сеть троллейбусов с улицы Красной уже этим летом. Вместо троллейбусов планируется сначала пустить по Красной автобусы, а затем электробусы (троллейбусы с возможностью автономного хода), чтобы они могли проходить участок от улицы Северной до Офицерской без контакта с проводами. В мэрии сообщали, что планируется закупить 12 электробусов на собственные средства МУП «КТТУ». Стоимость электробуса выше стоимости обычного троллейбуса ориентировочно на 5%.

Николай Осадчий — депутат Государственной думы VII созыва, избранный в 2016 от Краснодарского края по спискам КПРФ. На протяжении четырех созывов являлся депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Член ЦК КПРФ, первый секретарь Краснодарского краевого отделения компартии.

Дмитрий Михеенко