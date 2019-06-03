Китайские сталелитейные компании Baowu и Magang объявили о масштабном слиянии

Крупнейшая китайская сталелитейная компания China Baowu Steel Group покупает контрольный пакет акций своего более мелкого конкурента Magang Steel. Как следует из документа, поданного в воскресенье, 2 июня, на Шанхайскую фондовую биржу, компания купит 51-процентную долю Magang. Сумма сделки не сообщается. Baowu также будет принадлежать 45,54% акций компании Maanshan Iron & Steel — торгующегося на бирже подразделения Magang — тем самым она будет контролировать эту компанию.

В результате сделки будет создана компания, которая почти догонит мирового лидера по производству стали, люксембургскую ArcelorMittal. По данным Мировой сталелитейной ассоциации, ArcelorMittal в 2017 году произвела 97 млн т стали, производство же объединенной компании оценивается в 87 млн т. Это больше, чем все американское производство стали,— 86,6 млн т. По мнению аналитиков S&P Global, совокупная мощность двух компаний — 90 млн т, при дальнейшем расширении объединенная компания «может стать крупнейшим в мире производителем стали в ближайшие два или три года».

Продолжающаяся консолидация сталелитейной отрасли отвечает заявленным китайскими властями планам — к 2020 году 60% китайского производства стали должно концентрироваться в руках 10 крупнейших компаний для повышения эффективности и борьбы с перепроизводством. И Baowu, и Magang являются государственными компаниями. Baowu была создана в 2016 году путем слияния компаний Baosteel Group и Wuhan Iron & Steel Group, именно тогда она стала лидером китайского рынка стали и заняла второе место по производству стали в мире. Magang находится на 16-м месте в мире.

Яна Рождественская