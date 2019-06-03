Бывшего полицейского оштрафовали на 400 тыс. руб. и дали условный срок за взятку

Соликамский суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС ГУ МВД по Пермскому краю, обвинявшемуся в получение взятки в значительном размере. В сентябре 2018 года полицейский потребовал от водителя, совершившего правонарушение, взятку в размере 40 тыс. руб. При получении денег инспектора задержали сотрудники УФСБ России по Пермскому краю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил бывшего полицейского к четырем годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. руб., с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти, связанные с осуществлением функции представителя власти на срок два года шесть месяцев. Наказание назначено условно с испытательным сроком три года.