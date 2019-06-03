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В Удмуртии возбудили уголовное дело после действий внешнего управляющего «УЗСМ»

Глазовская межрайонная прокуратура выявила неправомерные действия в работе внешнего управляющего банкротного ООО «Удмуртский завод строительных материалов» (УЗСМ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в 2015 году суд ввел на «УЗМС» внешнего управляющего, который исполнял свои обязанности 18 месяцев. Впоследствии Арбитражный суд Свердловской области признал «УЗСМ» банкротом — было открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Бывший внешний управляющий не передал конкурсному управляющему имущество на сумму 8 млн руб. и финансово-бухгалтерскую документацию для реализации имущества и погашения долгов по зарплате и перед кредиторами. В то время «УЗСМ» задолжал сотрудникам предприятия более 40 млн руб. По рассмотрению материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

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