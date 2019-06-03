Балахнинский бумкомбинат «Волга» выплатит 212 млн рублей дивидендов за 2018 год

Собрание акционеров АО «Волга» (Балахна, бумкомбинат) приняло решение о выплате 212 млн руб. дивидендов по обычным акциям за отчетный 2018 год, сообщается в отчетности компании. Так, на одну обыкновенную акцию будет выплачено 18 руб. не позднее 1 июля.

Также было принято решение о выплате дивидендов за первый квартал 2019 года. На одну обыкновенную акцию решено выплатить 12,7 руб. Таким образом, всего акционерам выплатят 149,9 млн руб. не позднее 1 июля.

На собрании были утверждены годовая финансовая отчетность компании и состав совета директоров: из него исключили Константина Кравцова и избрали Владимира Тузова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волга» было зарегистрировано в Балахне в 1994 году. Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб., основным видом деятельности является производство бумаги. Гендиректором предприятия является Алексей Старун, владелец – Шалва Бреус. По итогам 2018 года при выручке в 8,96 млрд руб. прибыль предприятия составила 1,25 млрд руб.

Анастасия Еремина