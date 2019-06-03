В Челябинске при строительстве развязки на кольце улиц Дарвина и Блюхера снесут 60 деревьев

В Челябинске на кольце улиц Дарвина и Блюхера началось строительство развязки. Для расширения дорожного полотна будут уничтожены зеленые насаждения. Как рассказали в пресс-службе администрации, проект реконструкции развязки согласован, и 60 деревьев будут снесены на законных основаниях.

«Все необходимые документы на проведение работ получены. Вырубят около 60 деревьев. Это тополя, лиственницы. Предусмотрена компенсационная высадка 92 деревьев. Согласно проекту, на объекте будут высажены десятилетние саженцы: ели, лиственницы, липы, яблони, груши, а также кустарники»,- сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители Челябинска были против строительства развязки на кольце улиц Блюхера и Дарвина из-за того, что проект расширения улицы предполагает вырубку нескольких сотен деревьев. В мэрии сообщили, что от строительства Т-образного перекрестка решено отказаться. Кольцо будет разделено пополам дорогой, таким образом улица Дарвина будет продлена до Блюхера. Во время объезда дорожных объектов 24 мая врио губернатора Алексей Текслер поручил заморозить проект расширения улицы Дарвина и ускорить возведение Троицкого моста. Новый путепровод через железнодорожные пути на Троицком тракте в столице Южного Урала планируют построить к маю 2020 года. Стоимость проекта по смете составляет 824 млн руб.