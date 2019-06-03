В Ростовской области суд обязал власти Донецка отремонтировать дороги

Прокуратура Донецка Ростовской области через суд добилась решения о ремонте дорог в городе, об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как сказано в сообщении, при проверке прокуратура обнаружила на дорогах в центре города выбоины, которые создают угрозу безопасности дорожного движения. Ведомство попросило Донецкий городской суд признать бездействие управления ЖКХ, транспорта и связи города незаконным и обязать власти привести полотна дорог в соответствие с ГОСТом. Иск был удовлетворен, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.

Кристина Федичкина