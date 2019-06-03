Жителям кубанских сел предложат ипотеку по ставке не выше 3% годовых

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в ходе планерки в краевой администрации о новой программе развития села, которая в настоящее время разрабатывается федеральным правительством. По словам главы региона, программа начнет действовать с 2020 года, объем ее финансирования – около 2,3 трлн руб.

Предполагается, что новая федеральная программа станет продолжением действующей с 2003 года программы «Устойчивое развитие сельских территорий». По ней жители сел смогут получить ипотеку по ставке не выше 3% годовых, а также потребительский кредит до 5% на подведение коммуникаций.

Как рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, за 15 лет Краснодарский край освоил более 7 млрд руб. на развитие села из регионального и федерального бюджетов. Улучшили свои жилищные условия более 3,5 тыс. семей, построено почти 500 объектов газоснабжения и 113 объектов водоснабжения, возведены две школы, открылось 17 офисов врачей общей практики и 17 спортивных площадок по всему региону.

Господин Кондратьев отметил, что Краснодарский край должен до 1 июля направить предложения в Минсельхоз России, чтобы получить максимальное финансирование по данной программе.

Василий Хитрых