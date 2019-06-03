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В Ставрополе чиновники незаконно отказали инвестору в получении участка под гостиницу

Прокуратура Ставрополя нашла нарушения законодательства об инвестиционной деятельности в действиях городской администрации, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Проверка показала, что комитет по управлению муниципальным имуществом незаконно отказал инвестору в предоставлении в аренду участка в Ставрополе без торгов. Как сообщили „Ъ-Юг“ в городской прокуратуре, речь идет об инвесторе из Санкт-Петербурга, который планирует получить в аренду участок площадью 8 га под строительство гостиницы или спортивного объекта. Главе Ставрополя вынесено представление об устранении нарушений.

Дарья Голякова


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