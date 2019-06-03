Передвижение в театральных декорациях

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о проекте в Центре Вознесенского, приуроченного к 55-летию выхода в свет картины «Застава Ильича».

В Центре Вознесенского на Ордынке открылся выставочный проект «Им 20 лет». Авторы идеи — Зоя Кошелева и Вячеслав Шмыров — и художник Алексей Трегубов выбрали для проекта, который занял весь первый этаж Центра, формат тотальной инсталляции. Приурочен проект в 55-летию выхода в свет культового фильма Марлена Хуциева, ставшего символом «оттепели», — «Застава Ильича» (или, в авторской версии, «Мне двадцать лет»).

Алексей, как преимущественно художник-сценограф, выстроил экспозицию по принципу передвижения в театральных декорациях. Вот комната хипстера с современными приметами его молодежной тусовки, и при этом наполненная реминисценциями любимого фильма, включая версии вырезанных цензурой эпизодов, включенных на ноутбуке. А вот, сдвинув одежду и пройдя сквозь стенной шкаф (ах, вечные «Хроники Нарнии»!), выходишь в комнату, перенесшуюся из фильма, комнату разговора главного героя с отцом невесты, тяжелого разговора об отцах и детях, об ответственности поколений. Комната ремонтируется, как в кино, и оклеена обоями времен первого полета в космос. А за окном пейзажи тайги. То ли бывшие лагеря, то ли грядущий БАМ…

Важнейшей частью экспозиции является стена, на которой размещены фотографии со съемочной площадки фильма, сделанные фотографом Генриеттой Перьян. Съемка неофициальная, зачастую выполненная буквально из-под полы или «в замочную скважину». Вот Марианна Вертинская, вот Андрей Вознесенский, вот Сергей Герасимов с непреклонным видом, явно на худсовете на обсуждении фильма, а вот маленькая фигурка Хуциева, видимо, на том же худсовете, где заставляют внести изменения… Перьян много снимала оператора фильма Маргариту Пилихину, которая, кстати, стала первой в Союзе, кто снимал «с руки», а не со штатива.

И, конечно, герой и фильма, и всего выставочного проекта — Москва. Хуциев, кстати, к моменту съемок только недавно окончательно переехал в столицу. Его восхищение и любование городом, ночным и рассветным, безлюдным или наполненным толпами, передает и выставочная сценография Трегубова.