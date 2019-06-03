В Самаре на Московском шоссе высадят 620 деревьев и 7 тыс. кустарников

Высадку новых 620 деревьев и 7 тыс. кустарников планируется провести в Самаре на Московском шоссе в течение двух недель. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрея Спиридонова.

«Уход за растениями подрядная организация будет осуществлять до 1 июня 2020 года. Это полив, санитарная и формовочная обрезка, профилактическая обработка и другие мероприятия»,– цитируются в сообщении слова Андрея Спиридонова.

Высадка растений будет произведена вместо погибших туй и деревьев, высаженных в 2017 году во время реконструкции Московского шоссе. Дорога обновлялась на участке от проспекта Кирова до АЗС «Роснефть».

Новые растения будут расположены на Московском шоссе компактными аллеями. В частности, на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова и на участке дороги от Зои Космодемьянской до ул. Ташкентской высадят разные сорта рябины и липы.

На Московском шоссе между ул. Ташкентской и Ракитовским шоссе высадят березы, рябины и кустарники. В районе Мехзавода будет располагаться березовая аллея, а в районе 10 – 11 кварталов Мехзавода высадят декоративные яблони, рябины и березы.

Георгий Портнов