Круглый стол - «ВЭД Краснодарского края: тенденции, риски и перспективные финансовые решения»

Дата проведения: 06 июня 2019 года 10.00-13.00
Место проведения: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16. Отель «Платан Южный»
Модератор: Лукашов Михаил Валерьевич, главный редактор газеты «Коммерсантъ-Кубань»
Основные ключевые темы:
- Векторы развития мировой экономики и ВЭД в России, влияние санкций
- Валютный рынок и курс рубля в 2019. Пути снижения валютных рисков
- Поддержка экспортного потенциала компаний Краснодарского края
- Банк для ВЭД: новые технологии, решения и возможности. Изменения валютного законодательства РФ: итоги и перспективы.