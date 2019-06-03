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Круглый стол - «ВЭД Краснодарского края: тенденции, риски и перспективные финансовые решения»

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Дата проведения: 06 июня 2019 года 10.00-13.00

Место проведения: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16. Отель «Платан Южный»

Модератор: Лукашов Михаил Валерьевич, главный редактор газеты «Коммерсантъ-Кубань»

Основные ключевые темы:

  • Векторы развития мировой экономики и ВЭД в России, влияние санкций
  • Валютный рынок и курс рубля в 2019. Пути снижения валютных рисков
  • Поддержка экспортного потенциала компаний Краснодарского края
  • Банк для ВЭД: новые технологии, решения и возможности. Изменения валютного законодательства РФ: итоги и перспективы.

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