МВД по Татарстану проводит проверку по факту стрельбы в людей из травматического пистолета оперативником МВД — СМИ

Сотрудник отдела полиции в Столбище Лаишевского района Татарстана в воскресенье в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в троих мужчин, после чего скрылся на автомобиле, сообщает правозащитник и глава группы «Агора» Павел Чиков. В результате инцидента у одного из пострадавших зафиксированы проникающие ранения в голень и в руку.

В МВД по Татарстану заявили, что сотрудник ОП применил оружие, чтобы защититься от «пьяной компании», которая выкрикивала в адрес полицейского «оскорбления и бросала камни в его машину», пишет «Татар-информ». «Полицейский, пытаясь прекратить конфликт, сделал несколько выстрелов». Как утверждают в министерстве, их сотрудник во время инцидента был трезв, несмотря на обратные заявления очевидцев в сообщении господина Чикова.

В ведомстве проводится служебная проверка.

“Ъ-Казань”