В Курской области расширили запрет на продажу алкоголя

С 3 июня в Курской области вступили в силу инициированные местными депутатами изменения в антиалкогольное законодательство, ограничивающие время разрешенной продажи спиртного 22 часами вечера. Время запрета увеличилось на час: ранее купить алкоголь можно было с 8:00 до 23:00.

Соответствующие поправки были внесены в закон Курской области «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». Спикер облдумы Николай Жеребилов ранее пояснял, что это сделано для того, «чтобы как можно меньше людей употребляло алкогольную продукцию».

Сергей Калашников