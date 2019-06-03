В Курской области расширили запрет на продажу алкоголя

10 июня, понедельник
С 3 июня в Курской области вступили в силу инициированные местными депутатами изменения в антиалкогольное законодательство, ограничивающие время разрешенной продажи спиртного 22 часами вечера. Время запрета увеличилось на час: ранее купить алкоголь можно было с 8:00 до 23:00.
Соответствующие поправки были внесены в закон Курской области «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». Спикер облдумы Николай Жеребилов ранее пояснял, что это сделано для того, «чтобы как можно меньше людей употребляло алкогольную продукцию».