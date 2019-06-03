В Казани откроется четвертое в России консульство Узбекистана

В Казани 13 июня в торговом центре на улице Спартаковской заработает генеральное консульство Узбекистана, сообщает «Татар-информ». В консульский округ вошли все регионы Приволжского федерального округа.

В прошлом году генконсулом Узбекистана в Казани был назначен Фариддин Насриев. Ранее он работал замдиректора Консульско-правового департамента МИД Узбекистана.

Консульство в Татарстане станет четвертым представительством среднеазиатской республики. Долгое время консульства Узбекистана работали только в Москве и в Новосибирске, однако в мае прошлого года в Санкт-Петербурге открылось третье внешнеполитическое представительство республики.

“Ъ-Казань”