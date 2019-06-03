В Кольцово предприниматели пытались незаконно вывезти в Таджикистан более 3 млн рублей

Таможенная служба аэропорта Кольцово (Екатеринбург) на рейсе Екатеринбург—Душанбе задержала четырех предпринимателей, пытавшихся незаконно вывезти в Таджикистан более 3 млн руб. Как рассказали в Уральском таможенном управлении, пассажиры летели на родину, «чтобы отметить праздник». При этом, по их словам, они не были знакомы друг с другом.

О необходимости декларировать суммы размером более $10 тыс. пассажиры якобы не знали. По словам начальника таможенного поста Кольцово Дмитрия Шишкина, с предпринимателями были оформлены нужные документы, и они успели вылететь тем же рейсом, но с суммой, не превышающей беспошлинный порог — получилось по 653 тыс. руб. на каждого. «Судьбу остальных денег решит мировой судья»,— уточнил он.