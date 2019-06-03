РФПИ на ПМЭФ объявит о создании с Китаем еще одного технологического фонда

На Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китай объявят о создании еще одного фонда в юанях, ориентированного на российский рынок, заявил ТАСС генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы объявим о создании еще одного фонда в юанях. Мы объявим также во время Питерского форума, что мы запускаем еще один технологический фонд между Россией и Китаем»,— сообщил глава фонда.

По словам господина Дмитриева, новый фонд предназначен для китайских инвестиций в Россию, наращивать которые есть возможность, в том числе, за счет юаневых инструментов.

В сентябре 2018 года Минвостокразвития РФ и Минкоммерции КНР подписали соглашение, посвященное привлечению китайских инвестиций на российскую территорию за счет ресурсов, льготных режимов и снятия барьеров, в том числе инфраструктурных.

О развитии китайско-российских отношений за последние пять лет читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».