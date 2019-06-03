В Сочи приступили к сносу трехэтажного жилого дома

Фото: администрация Сочи

Сегодня, 3 июля, в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи мэрия курорта приступила к сносу трехэтажного жилого дома по улице Нижнеимеретинской. Решение о демонтаже объекта было выдано судом в декабре прошлого года, так как дом был построен без разрешительной документации. Его застройщик Гаяне Татулян самостоятельно не стал исполнять решение суда. Администрация через суд получила право снести незаконный объект своими силами.

Как сообщают в мэрии Сочи, с 2014 года территория Имеретинской низменности является особо ценной зоной. Там запрещено строить многоквартирные дома. Максимум, что можно возвести на данной территории – это трехэтажные частные дома на одну семью. Госпожа Татулян в ноябре 2017 года получила разрешение на строительство индивидуального жилого дома высотой в три этажа и площадью застройки 327,68 кв. м. Спустя три месяца администрация Сочи выявила нарушения предельно допустимой высоты здания и площади застройки. По информации мэрии, вместо частного дома был построен многоквартирный, высотой свыше 14-ти метров и площадью застройки в 3791,5 кв. м. В здании находится 96 помещений, которые, согласно сведениям из ЕГРН, застройщик еще не успел продать.

Уточняется, что изначально Адлерский районный суд отказался удовлетворять требования мэрии о сносе. Позицию чиновников поддержала апелляционная инстанция.

В минувшем году уже были снесены два самостроя на улице Ружейной и на пересечении улиц Нижнеимеретинской и 65 лет Победы. Сейчас подрядчик сносит также незаконный дом по улице Перелетной.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в декабре в Сочи приступили к демонтажу трех 12-этажных домов построенных на улице Белорусской практически на пляже, возле впадения в море речки Херота.

Дмитрий Михеенко