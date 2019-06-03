Печень знает свое время Циркадные ритмы могут быть разными в разных органах

Может ли печень чувствовать, что глаза допоздна пялятся в телевизор или мобильный телефон? Да, может, и даже может реагировать на это свое ощущение. Ничего хорошего эта реакция организму не несет.



Исследователи из Калифорнийского университета и Института биомедицины в Барселоне (Испания) экспериментировали, естественно, на мышах: они хотели понять, как у них работают внутренние часы, регулирующие обмен веществ. Известно же, что в зависимости от времени суток у млекопитающих, в том числе у человека, по-разному выделяются разные гормоны и медиаторы.

Главные «часы» организма находятся в гипоталамусе. Ученые давно подозревали, что циркадные ритмы в других органах могут и не зависеть от главных, но проверить эту гипотезу пока не получалось, объясняет Паоло Сассоне-Корси, директор Центра эпигенетики и обмена веществ Калифорнийского университета.

Нужно было отключить центральный циркадный ритм, после чего поглядеть, как работают «часы», к примеру, в печени. Результаты этого эксперимента, продолжает Сассон-Корси, вышли удивительными: выяснилось, что работа печени сильно зависит от того, какая сейчас часть суток. Несмотря на бездействие гипоталамуса, печень прекрасно ориентировалась во времени, реагировала на наступление сумерек и правильно поддерживала критически важные функции, такие как подготовка к перевариванию пищи и преобразование глюкозы в энергию.

Вероятно, решили исследователи, циркадные ритмы в печени настраивались на перемены в естественном освещении по сигналам других органов. «Часы» в печени отключались, если мышей держали в постоянной темноте.

Значение этого открытия весьма велико, считает Сассоне-Корси: возможно, удастся понять, как взаимодействуют между собой органы в циркадном отношении, есть также надежда разметить метаболические пути, которыми контролируются циркадные ритмы, процессы старения и общее самочувствие.

Современный образ жизни людей плохо влияет на их циркадные ритмы, а это ведет к преждевременному старению, аллергическим проявлениям, депрессиям, онкологическим заболеваниям и пр. Мышиные «часы», наверное, позволят научиться настраивать и циркадные ритмы человека, заключил Сассон-Корси.

Геннадий Личинский