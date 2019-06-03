Российский социолог рассказал о применении блокчейна в науке

Социолог из Москвы проанализировал применение технологии распределенного реестра (блокчейн) в организации науки и выделил основные направления ее использования. В ближайшие годы блокчейн может изменить работу с первичными данными, экспертизу, финансирование, публикации и оценку результатов исследований. Статья опубликована в журнале «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены». Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№18-29-16184).

Технология распределенного реестра (блокчейн) сегодня применяется в разных сферах: от финансов и логистики до государственного управления и здравоохранения. Блокчейн, по сути,— способ хранения данных: информация зашифрована в цепочке блоков, которая хранится одновременно на компьютерах многих пользователей. Блоки соединены с помощью криптографических ключей таким образом, что содержание ни одного из них невозможно изменить незаметно. Можно сравнить блоки с пронумерованными страницами книги. Чтобы скрыть, что из середины вырваны несколько листов, придется исправить номера всех последующих страниц. В блокчейне попытка изменить содержание одного блока незаметно для остальных пользователей потребует изменения и всех последующих блоков, а для этого нужны невообразимые вычислительные мощности. Благодаря криптографической связи и хранению данных в децентрализованной сети, а не на одном компьютере, блокчейн надежно сохраняет информацию о любых изменениях.

Как этот принцип можно применить в организации научной работы, показал заместитель директора лаборатории исследований блокчейна в образовании и науке Государственного академического университета гуманитарных наук Артем Космарский. Он проанализировал созданные для научных целей базы данных и веб-платформы, в которых используется блокчейн, и выделил четыре наиболее перспективных направления.

Во-первых, блокчейн может применяться для хранения информации на всех этапах исследования. «Сырые» данные научных проектов будут находиться в открытом доступе, но их не смогут украсть, так как записи в цепочке блоков нельзя подделать, всегда будет точно известно, кто получил результат первым. Одновременно блокчейн станет защитой от недобросовестных исследований: сам автор тоже не сможет задним числом изменить данные и подогнать их под нужные выводы.

Второе направление — блокчейн в издательских системах. Наиболее перспективными в этом направлении представляются решения, которые будут встроены в существующие журналы и помогут научным сообществам, например, отслеживать качество работы рецензентов. В большинстве журналов личность рецензента, который оценивает статью перед публикацией, скрыта. Анонимность не только позволяет выражать мнение независимо, но и делает невозможной оценку труда рецензента. Протоколы на основе блокчейна позволят зафиксировать связь между отзывами и их авторами, не раскрывая личности.

Третье направление связано с учетом других составляющих незаметного труда исследователей: неформального научного руководства, участия в обсуждениях проектов коллег и в семинарах, в мозговых штурмах и т. д. Сегодняшние рейтинги ученых строятся на основе наукометрических систем, которые учитывают только одну сторону работы — публикации в научных изданиях. С помощью блокчейна могут быть созданы платформы, где в многомодульной системе будут оцениваться и другие полезные для науки действия.

Четвертое направление — прозрачность блокчейна может использоваться в системах распределения грантов и привлечения средств иными путями, например с помощью краудфандинга или взаимных инвестиций.

Но преимущества блокчейна несут в себе и угрозы. Вместо создания открытой научной системы технология распределенного реестра может стать инструментом более жесткого контроля над учеными. Каждый шаг работы исследователя — выгрузка экспериментальных данных, написание рецензии, публикация — может стать элементом официальной отчетности. Кроме того, внедрение денежных стимулов в научную работу (а в большинстве успешных блокчейн-платформ за пределами науки участие пользователей поощряется материально) может привести к искажению научной этики и превращению исследовательской работы в гонку за материальным вознаграждением.

Чтобы избежать этого, говорит Артем Космарский, необходимо изначально задать правильную логику внедрения технологии в научные практики. Блокчейн не должен навязывать принципы других отраслей, где он применяется,— криптовалют, финансовых рынков и продаж. Вместо этого научным сообществам следует изучить технологию и адаптировать ее для улучшения собственных форм общения и обмена знаниями и ресурсами.

«Сегодня блокчейн для науки переходит от стадии деклараций и смелых проектов к попыткам внедрения в реальную работу исследователей и организаций,— считает Артем Космарский.— Если интернет произвел революцию, ускорив обмен информацией с дней и часов до секунд, то блокчейн может перевернуть взаимодействие и управление ресурсами — людьми, деньгами, информацией. Предпосылки для этого есть: ученые по всему миру активно осваивают облачные приложения, инновационные технологии входят в практику на всех этапах организации науки».

Александр Цыганов