Запрет на разведение костров в лесах Удмуртии продлили до 1 сентября

В Удмуртии продлили запрет на разведение костров в лесах региона до 1 сентября. Соответствующее распоряжение подписал премьер республики Ярослав Семенов. Документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что 27 апреля в лесах региона ввели особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах региона был предусмотрен штраф в размере до 4 тыс. руб. для граждан, до 25 тыс. руб. для должностных лиц и до 250 тыс. руб. для юридических лиц.