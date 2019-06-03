Имущество самарского ТСЖ арестовано за долг за воду в 0,5 млн рублей

Компания «РКС-Самара» добилась ареста имущества ТСЖ «УЮТ-76». Это произошло после того, как компания задолжала за водоснабжение и водоотведение более 520 тыс. руб. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью «РКС-Самара».

«В присутствии понятых и представителя службы безопасности “РКС-Самара” микроволновка, холодильник, мониторы и мебель, принадлежащие ТСЖ, были описаны, права пользования ограничены»,– говорится в сообщении.

Изменение места хранения, продажа и передача другим лицам этого имущества запрещены. После ареста юридическое лицо внесло первый платеж. На оставшуюся задолженность написано гарантийное письмо.

Георгий Портнов