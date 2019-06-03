Инвестиции ММК в экологию до 2025 года позволят кардинально снизить воздействие на окружающую среду

Приоритетным направлением природоохранной политики комбината является реализация мероприятий, вошедших в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Это позволит к 2025 году уменьшить выброс в атмосферу на 26,3 тыс. тонн год, что совместно с городскими мероприятиями обеспечивает снижение на 20% совокупного выброса по городу Магнитогорску.

Выполнение программы позволит кардинально снизить уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска и обеспечить соответствие определению «Чистого города». Постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами корпоративной стратегии ММК.

Об этом рассказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Григорий Щуров на 17-м международном металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста», прошедшем в конце мая в Липецке и организованном ассоциацией «Русская сталь».

По его словам, природоохранные проекты Магнитки вписаны в экологическую стратегию всей страны. В соответствии с указом президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мероприятия по снижению выбросов в атмосферу должны быть реализованы в двенадцати крупных промышленных центрах, в том числе в Челябинске и Магнитогорске. Ключевыми элементами комплексного плана, принятого в отношении Магнитогорска, стали проекты ММК, разработанные в рамках реализации стратегической инициативы компании «Чистый город».

В рамках данной инициативы компания в 2017–2025 годах значительно сократит влияние на атмосферу, а выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ I и II класса – в 10 раз, рассказал Григорий Щуров. Большим вкладом в улучшение экологии региона станет запуск в июле этого года новой высокотехнологичной агломерационной фабрики ММК № 5 с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей. Она оборудована наилучшими доступными технологиями, которые позволят снизить выбросы пыли в атмосферу на 2,1 тыс. тонн в год, диоксидов серы – на 3,5 тыс. тонн в год. Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения.

Еще одним масштабным проектом модернизации первого передела, который значительно снизит техногенную нагрузку на окружающую среду, является проект строительства коксовой батареи № 12. Он предусматривает постепенный вывод из эксплуатации пяти старых батарей, благодаря чему валовые выбросы сократятся на 11,35 тыс. тонн в год, или на 95%. Ориентировочные затраты на строительство природоохранных объектов в рамках модернизации коксохима превысят 5,4 млрд рублей.

Общие затраты Магнитогорского металлургического комбината на природоохранную деятельность в период с 2000 по 2018 годы превысили 58 млрд рублей.

ММК осуществляет производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду и стремится к экологически ориентированному развитию своего производственного потенциала. Планомерное снижение и предотвращение техногенного воздействия на окружающую среду является неотъемлемой частью стратегии развития ММК, которая обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие комбината.