Экс-главу разорившегося казанского банка «Спурт» приговорили к трем годам колонии

Вахитовский райсуд Казани приговорил экс-главу казанского банка «Спурт» Евгению Даутову к трем годам и одному месяцу колонии общего режима. Женщина признана виновной в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов. Госпожу Даутову взяли под стражу в зале суда.

Гособвинитель просил назначить госпоже Даутовой шесть лет колонии общего режима. Суд учел обвиняемой срок нахождения под домашним арестом.

На слушании 23 апреля она признала вину и заявила о рассмотрении дела в особом порядке. Суд удовлетворил просьбу подсудимой, поэтому дело рассматривалось без допросов свидетелей и оценки собранных доказательств.

Евгения Даутова с июля 2018 года находилась под следствием. Уголовное дело рассматривалось по четырем эпизодам, в том числе главу банка обвинили в выдаче займов аффилированным компаниям на общую сумму 2,5 млрд руб.— Казанскому заводу синтетического каучука (КЗСК) и АО «КЗСК-Силикон».

Также, по версии следствия, Евгения Даутова от лица банка заключила договоры переуступки прав требований к КЗСК на общую сумму более 400 млн руб.— по мнению обвинения, это ухудшило финансовое состояние банка «Спурт». Помимо этого, чтобы скрыть от Центробанка России реальное финансовое положение кредитной организации, госпожа Даутова фальсифицировала отчетность, установило следствие.

Напомним, банк «Спурт» признали банкротом в 2017 году. Дефицит капитала на момент отзыва лицензии составлял 5 млрд руб. ЦБ считает, что причиной его краха стало «финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий».

Салават Юсупов, Казань