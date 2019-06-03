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На Ставрополье директора детского дома подозревают в мошенничестве

В Железноводске главного бухгалтера ГУ «Детский дом № 10 им. Крупской» будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По версии следствия, в ноябре 2010 года были уволены два сотрудника учреждения. Но бухгалтер с этого времени и по октябрь 2016 года продолжала вносить в реестры информацию о начислении им зарплаты, премий и других выплат. Кроме того, бухгалтер составила платежное поручение о том, что она, ее супруг и дочь якобы установили автоматические ворота для учреждения, и составила документы для оплаты им этой услуги. Детский дом от действий подозреваемой получил более 3,6 млн руб. ущерба. Дело направлено в Железноводский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.

Кристина Федичкина


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