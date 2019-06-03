Президентские гранты на развитие гражданского общества получат 37 нижегородских НКО

Победителями первого из двух в этом году конкурсов президентских грантов на реализацию проектов по развитию гражданского общества стали более 1,6 тыс. некоммерческих организаций (НКО) из 84 регионов России. В Нижегородской области денежные средства получат 37 НКО. Совокупно им выделят 61 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Наибольший объем средств в Нижегородской области получат общественная организация содействия развитию театра «Пиано» на проведение инклюзивного фестиваля уличных театров с международным участием (3,5 млн руб.) и организация поддержки детей и молодежи «Верас» на проект «Социальная передышка» по оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми или взрослыми людьми с инвалидностью (3,13 млн руб.). Остальные проекты получили гранты в размере от 365 тыс. руб. до 2,9 млн руб.

Напомним, по итогам второго конкурса 2018 года в Нижегородской области гранты получили 40 НКО, на реализацию которых было выделено 67 млн руб.

Анастасия Еремина