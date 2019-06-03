Оренбуржье получит 26 млн рублей из Фонда президентских грантов

Свыше 26 млн руб. будет направлено из Фонда президентских грантов на поддержку 18 проектов некоммерческих организаций (НКО) Оренбургской области. Об этом сообщает региональное правительство.

«Среди них шесть проектов детских и молодежных общественных объединений на сумму более 11,5 млн руб.»,– говорится в сообщении.

В текущем году участниками первого конкурса Фонда президентских грантов стали несколько десятков НКО Оренбургской области.

В список победителей в числе прочих попало региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» с проектом учебного центра «Отдыха отличного качества». Проект выиграл грант на сумму около 1 млн руб. В рамках него планируется провести обучение педагогов и управленцев в сфере организации отдыха и оздоровления детей из 42 муниципальных образований региона, а также из Пермского края, Тюменской, Челябинской и Новосибирской областей.

Георгий Портнов