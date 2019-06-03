Во дворах на улице Селезнева в Краснодаре снесут все незаконные гаражи

В администрации Краснодара сообщили, что в ближайшее время во дворах на улице Селезнева от улицы Ялтинской до Стасова будут снесены все незаконные гаражи. Городское управление муниципального контроля выявило там 219 металлических конструкций. Что именно появится на освободившихся участках, будут решать сами краснодарцы, сказал глава города Евгений Первышов на встрече с жителями района.

По информации мэра, сегодня в Краснодаре более 10 тыс. незаконно установленных гаражей и торговых киосков. Власти города поставили задачу ликвидировать их. Территории планируется освободить для детских и спортивных площадок, а также зеленых зон.

Заместитель начальника управления муниципального контроля Михаил Дагбаш сообщил, что с 2015 года во дворах по улице Селезнева уже снесено более 100 гаражей. Предстоит снести еще около 300 металлических конструкций.

Сообщается, что демонтаж объектов ведет департамент строительства. По словам директора ведомства Артема Аганова, гаражи, в частности, будут ликвидированы возле долгостроя по Селезнева, 104/2. Ранее “Ъ-Кубань” писал, что московская компания «Камбер» приобрела объект обанкротившегося ООО «Южная строительная коммуникационная компания». По информации мэрии, приступить к достройке дома планируется в сентябре этого года. Прилегающую территорию благоустроят.

Компания «Камбер» приобрела 23-этажный долгострой и права долгосрочной аренды на два земельных участка площадью 11,8 тыс. кв. м и 24 тыс. кв. м. на торгах за 269 млн руб. Объект должен был стать домом-близнецом ЖК «Чистые пруды» и встать в ряд с введенным в эксплуатацию элитным домом на берегу Карасунского озера, однако стройка была заморожена на стадии бетонной коробки (готовность — 70%). Компания-застройщик была признана банкротом в феврале 2015 года.

Василий Хитрых