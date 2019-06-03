По аукциону на ремонт дорог в Челябинске, который дважды отменяли, заключен контракт

Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска заключило договор с ООО «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород) на выполнение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии. Контракт заключен по начальной (максимальной) цене – 827,7 млн руб.

В этом сезоне «Нижавтодорстрой» обязуется отремонтировать 18 улиц. Также на нескольких перекрестках должны быть установлены светофоры. Срок выполнения работ – 25 октября.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинское УФАС дважды отменяло итоги конкурса на ремонт дорог в Челябинске. Сначала победитель конкурса – челябинское ООО Торгово-промышленная компания «ЯКК» – отказался заключать контракт из-за неточностей в конкурсной документации. Антимонопольное ведомство предписало заказчику исправить техзадание. Во второй раз, когда победителем был признан «Нижавтодорстрой», на действия со стороны заказчика пожаловалась компания «Контракт» (Сочи), результаты торгов вновь были отменены. Позже поступила еще одна жалоба от ООО «ИнПрофСтрой» (Московская область), но заявитель отозвал ее, и торги продолжились.