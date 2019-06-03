Skoda представила пикап Mountiaq

Skoda Mountiaq. Фото: Skoda

Skoda Mountiaq. Фото: Skoda

Skoda Mountiaq. Фото: Skoda

В создании машины, существующей в единственном экземпляре, участвовала команда из 35 студентов в возрасте от 17 до 20 лет. Работа началась в сентябре 2018 года: в общей сложности она заняла 2 тыс. часов.

Модель окрашена в эксклюзивный цвет Orange Sunset, часть элементов салона выполнена в тон кузова. Грузовой отсек получил встроенную подсветку и расположенные под днищем потайные отсеки. Предусмотрены подсвечивающаяся фирменная эмблема на капоте и дополнительное освещение моторного отсека. Пикап оснащен шноркелем, дополнительным светом на крыше и лебедкой в переднем бампере. Стандартные колесные диски заменены новыми 17-дюймовыми Rockstar II с внедорожными покрышками. Дорожный просвет увеличен на 10 см.

Автомобиль сохранил стандартный 190-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор и коробку передач DSG.

Напомним, компания Skoda, начиная с 2014 года, представляет концепт-кары, созданные в единственном экземпляре слушателями курсов чешского автопроизводителя.