Упаковали в лучшем виде

Пермский филиал компании «Хенкель», производящей чистящие средства, и компания «Буматика» подвели первые итоги акции «Эффективная упаковка», приуроченной ко Дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Принцип расширенной ответственности производителей в своей работе применяют все больше компаний. Этот тренд активно заметен на мировых рынках. В Перми одним из проводников этой идеи стал филиал компании «Хенкель». Продукция «Хенкель» фасуется в тот тип упаковки, который можно переработать. Для более активной рециркуляции сырья «Хенкель» выбрал партнера – компанию «Буматика», специализирующуюся на переработке мусора. В рамках партнерства этих компаний в Перми уже установлено более ста контейнеров для сбора пластика, который в дальнейшем отправится на переработку. Контейнеры созданы по евростандарту, окрашены в желтый цвет и помечены надписью «Эффективная упаковка». Их приобретение оплатил «Хенкель», а обслуживанием и переработкой пластика занимается «Буматика».

Как пояснили в компании «Буматика», партнерство с «Хенкель» стало еще одним шагом на пути к комплексному и эффективному управлению отходами. Так, «Хенкель» подчеркивает, что предприятие использует в своей упаковке пластик, который можно переработать и использовать вновь. «Этот проект также повышает экологическую ответственность жителей Перми. Оставляя мусор в желтых контейнерах, пермяки точно знают, что он станет сырьем для новых товаров. Таким образом, мы приближаемся к замкнутому циклу производства», – отметили в компании. Кроме того, в рамках экологического проекта в школах пройдут лекции, посвященные истории возникновения упаковки, ее эволюции, а также бережному отношению к природе.

Пластик, собранный в контейнерах, будет отсортирован. Из части отходов на «Буматике» будет сделан ПЭТ-гранулят. Он станет сырьем для изготовления блистерной упаковки, а также нитей различного диаметра, используемых в производстве щеток, лески, ковровых нетканых покрытий. Другая часть отходов будет тоже переработана и станет пластиковыми товарами широкого потребления – ведрами, трубами и прочей продукцией. Соответствующие производства также базируются в Перми.