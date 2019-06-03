Защитники троллейбусов на улице Красной в Краснодаре написали обращение в Госдуму

Инициативная группа краснодарцев, выступающих против ликвидации контактной сети троллейбусов на улице Красной в центре столицы Кубани, написала и отправила обращение в адрес председателя комитета Государственной Думы России по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова. В обращении говорится о недопустимости демонтажа контактной сети и изменения ряда троллейбусных маршрутов, необходимости проведения публичных слушаний по данному вопросу, а также негативной реакции на данное решение мэрии от создателей транспортной стратегии города.

«Современные троллейбусные провода практически незаметны, выглядят красиво и символизируют заботу города об экологии и здоровье горожан», - пишут авторы обращения. Они приводят пример США, Канады, Китая и многих европейских государств, которым не мешает контактная сеть на центральных улицах крупных городов. Инициаторы петиции просят Владимира Бурматова вмешаться в ситуацию и не допустить ликвидацию троллейбусной сети на улице Красной.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в конце мая мэрия Краснодара сообщила, что уже этим летом с улицы Красной будет ликвидирована контактная сеть троллейбусов, в связи с чем маршруты № 13 и № 21 пустят в обход центральной магистрали города, а маршруты № 9 и № 31 сначала заменят на автобусы с 14-го маршрута (сам автобус № 14 заменят на троллейбусы), а после — на электробусы, которые на участке Красной от Северной до Офицерской будут ездить на автономном ходу. Электробус № 31 (станет № 15) планируется продлить до микрорайона Губернский также на автономном ходу.

Обращения с требованием сохранить контактную сеть троллейбусов на улице Красной инициативные краснодарцы направили также в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в приемные президента и премьер-министра России Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а также в адрес бизнесмена Сергея Галицкого, который, по информации общественников, и является инициатором ликвидации с центральной улицы города троллейбусного сообщения.

Дмитрий Михеенко