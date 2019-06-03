В Кургане назначен новый директор департамента развития городского хозяйства

Департамент развития городского хозяйства администрации Кургана возглавил 34-летний Андрей Лютиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Господин Лютиков окончил Курганский государственный университет по специализации «Организация и безопасность движения». Карьеру начинал на предприятии «РАТ-Курган», затем устроился в МУП «Специализированное дорожное предприятие», где работал до настоящего времени, пройдя путь от инженера-геодезиста до руководителя.

Должность руководителя департамента развития городского хозяйства Кургана стала вакантной в ноябре, когда этот пост по собственному желанию оставил Роман Сергеечев.