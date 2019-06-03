Замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана стал помощником Рустама Минниханова

Замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Рустэм Мерзакреев назначен помощником президента республики Рустама Минниханова. Господин Мерзакреев займет место Айрата Нурутдинова, который в мае возглавил ПАО «Таттелеком».

Рустэм Мерзакреев родился в Казани. Закончил Казанский госуниверситет. С 1984 по 2003 год работал научным сотрудником в Казанского госуниверситета, с 2003 по 2013 год — главным инженером, техническим директором, исполнительным директором в ОАО «РКЦ “Земля”». С 2013 занимал должность заместителя директора. В тот же год получил звание «Заслуженный землеустроитель Республики Татарстан».

“Ъ-Казань”