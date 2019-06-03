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Компания Tele2 переводит центральный офис в БЦ на Приморском проспекте

Летом этого года оператор мобильной связи Tele2 переезжает в новый офис в бизнес-центр «Примиум» (собственник – Raven Russia), расположенный по адресу: Приморский проспект, 54, лит. А. Консультантом сделки по аренде помещения площадью 4,1 тыс. кв. м выступила компания JLL. Это одна из крупнейших сделок на офисном рынке Петербурга с начала года, сообщили в компании, не уточнив при этом ее сумму.

Известно, что Tele2 займет четыре этажа здания, где создаст единое офисное пространство с зонами отдыха, 15 переговорными комнатами, кофе-станциями, треннинг-центром и собственным спортзалом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2018 году компания Tele2 увеличила посещаемость своих фирменных салонов на 6%.

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