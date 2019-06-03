В Сочи начали сносить незаконно построенную многоэтажку

Спецтехника начала снос самостроя на улице Нижнеимеретинской в Сочи, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что застройщица попытался воспрепятствовать сносу незаконного здания — рядом с домом были выставлены самосвалы. За попытку остановить снос ей грозит штраф.

Как сказано в сообщении, в ноябре 2017 года Гаяне Татулян получила разрешение на строительство на улице Нижнеимеретинской индивидуального трехэтажного жилого дома. Спустя три месяца власти выявили, что высота здания и площадь застройки больше, чем указано в разрешении. В незаконном доме оказалось 96 помещений, ни одно из них застройщик не успел продать. Суд принял решение о сносе многоэтажке в декабре 2018 года. Застройщица не выполнила снос, поэтому им занимается нанятая властями организация. Как сказано в сообщении, застройщице все равно придется оплачивать эту работу, иначе ее лишат земельного участка, на котором расположен самострой.

Напомним, с 2014 года территория Имеретинской низменности является особо ценной зоной, в ней запрещено строительство многоквартирных домов.

Кристина Федичкина