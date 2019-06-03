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Фото: Андрей Абрамов

Жертв нет, разрушения - есть

После взрывов на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске выпали странные осадки

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Местные жители выкладывали в социальные сети видео с огромным столбом дыма, который поднимался над городом, и фотографии выбитых окон и поврежденных зданий, которые находятся рядом с заводом.


За медицинской помощью обратились более ста человек, информации о погибших нет. Официальные причины инцидента не названы.

Из-за взрыва обрушился один из цехов и начался пожар на площади 100 кв. м. По данным «Интерфакса», причиной могло стать нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила; по версии ТАСС — нарушение правил техники безопасности: рабочие могли уронить готовую продукцию и из-за этого могли начаться взрывы.

По версии Следственного комитета, причина взрыва носит техногенный характер.

Глава Дзержинска Иван Носков сообщил, что угрозы повторных взрывов и химического заражения в Дзержинске нет. Тем временем, местные жители публикуют в социальных сетях фотографии странных осадков, которые выпали в городе после взрыва - это мелкая крошка белого или серого цвета.


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