Инвестиции в экономику Пермского края увеличились на 9%

За I квартал 2019 года в развитие экономики и социальной сферы Пермского края инвестировано почти 45,2 млрд руб. По данным Пермьстата, это на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным фактором роста инвестиций в регионе стало увеличение вложений в капитал обрабатывающих производств: с января по март в этой отрасли использовано почти 19 млрд руб.— это 54,6% от общего объема инвестиций и на 25,9% больше, чем в первом квартале 2018 года. Высокий прирост инвестиций наблюдается также в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств (на 74,1%), гостиничного бизнеса, общественного питания (в 3 раза), здравоохранения, социальных услуг (на 58,5%), профессиональной, научной и технической деятельности (на 17,6%), а также прочих услуг (в 12,1 раза).