Сотрудник воронежского ЧОПа получил условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью

Коминтерновский райсуд Воронежа приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно 27-летнего охранника ООО ЧОП «Авангард» Андрея Быханова. Ему также назначены четыре года испытательного срока. Об этом сообщает прокуратура региона.

Быханов признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ), и превышении полномочий работником частной охранной организации при выполнении должностных обязанностей с применением насилия (ст. 203 УК РФ).

Как установил суд, в мае 2018 года сотрудник ЧОПа в группе быстрого реагирования по звонку тревожной сигнализации прибыл в закусочную «Оазис» на улице Машиностроителей в Воронеже. Сотрудница указала ему на якобы ведущего себя агрессивно посетителя, и охранник нанес ему резиновой дубинкой несколько ударов в область головы и тела, силой вывел на улицу и продолжил, нанеся не сопротивляющемуся мужчине удар ногой в область груди, из-за которого посетитель закусочной получил перелом ребра с повреждением правого легкого и развитием правостороннего пневмоторакса. В прокуратуре отметили, что все это произошло «при отсутствии законных оснований применения физической силы и специальных средств».

Сергей Калашников