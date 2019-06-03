Штаб Навального подал заявку на митинг за отставку свердловского губернатора

Штаб Алексея Навального в Екатеринбурге подал в министерство общественной безопасности Свердловской области уведомление о проведении митинга за отставку губернатора Евгения Куйвашева. Об этом они объявили на специально созданной для обсуждения акции протеста странице во «ВКонтакте» — «Куйвашева — в отставку!».

Согласно уведомлению, митинг должен пройти на площади Труда 16 июня. «Место может поменяться, если МОБ предложит законную альтернативу»,— добавили организаторы. Продолжительность — 3 часа (с 13:00 до 16:00 часов). Штаб Навального ожидает на мероприятии 3 тыс. человек.

Отметим, идея проведения митинга появилась после акций против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера около драмтеатра. Храм планируется возвести в 2023 году к 300-летию города на средства спонсоров. По мнению активистов штаба Навального, губернатор вместо развития региона «продает его своим друзьям-олигархам из УГМК и РМК». Кроме того, организаторы указывают, что господин Куйвашев не выполняет программу «Пятилетка развития области», он якобы виновен в закрытии школ и больниц в небольших городах, маленьких зарплатах бюджетников и других проблемах региона.