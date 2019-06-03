Amnesty International уходит из Зимбабве из-за воровства

Правозащитная организация Amnesty International объявила о закрытии своего подразделения в Зимбабве на фоне сообщений о казнокрадстве в местном офисе. Об этом сообщают мировые средства массовой информации, в том числе лондонская The Guardian.

Хищения, как сообщается в цитируемом газетой заявлении Amnesty International, вскрылись еще в прошлом году в ходе организованной властями страны судебно-бухгалтерской экспертизы. Уже в нынешнем году, получив окончательное заключение аудиторов, организация проинформировала правоохранительные органы страны об этих результатах. Кроме того, как следует из заявления Amnesty International, были приняты меры по возмещению ущерба через суд и, кроме того, введены срочные меры по «управлению рисками… для того чтобы обеспечить безусловное выполнение антикоррупционных процедур и процедур по борьбе с мошенничеством». Тем не менее, по данным организации, речь идет о хищении миллионов долларов.

Ранее с аналогичными проблемами в Зимбабве сталкивались и другие благотворительные и правозащитные организации. В частности, в прошлом году Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансовую поддержку сразу нескольким местным организациям, объясняя это несоблюдением организациями установленных правил по распределению финансов и грантов и мошенничеству с получаемыми средствами.

Филипп Ночевка